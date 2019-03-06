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70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandı! Hala başvuruda bulunmadı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediği bildirildi

06 Mart 2019, Çarşamba 19:17
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70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandı! Hala başvuruda bulunmadı

MPİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesine sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan "7615536" numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

BAŞVURUDA BULUNMADI

Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresine başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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