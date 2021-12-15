Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 70 nerenin plaka kodu? 70 plaka hangi şehir? 70 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

70 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

İl isimlerinin alfabetik sıralanması ile illerin plaka kodları kolaylıkla bulunabilir. Ancak bu durumun uymadığı bazı şehirlerimiz de mevcuttur. Ülkemizde belirli bir tarihe kadar il olan yerlerde plaka kodu sistemi şehir isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla oluşturulur. Ancak sonradan eklenen illerimizde bu sistem geçerli olmamaktadır.

70 plaka koduna sahip ilimiz de alfabetik sıralamaya uymayan, sonradan il olma özelliği kazanmış şehirlerimizdendir. 70 plaka kodu Karaman ili için kullanılan bir numaradır.



