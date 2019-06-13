70 yaşında 2’nci üniversiteyi bitirdi

AÖF ile uzaktan eğitim veren İktisat ve İşletme fakültelerinin mezuniyet töreni Yunus Emre Kampüsü’ndeki stadyumda yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi’nin 18 yaşından 100 yaşına kadar öğrenci profili olduğunu ifade ederek, "Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı mezun ediyoruz. Öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber öğrenci arkadaşlarımızı eğitmek ve millete yetiştirmek için çaba sarf ettik. Yolları, bahtları açık olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinden gelecekte mutlu, güzel, huzurlu haberler duymak istiyoruz. Açıköğretim Sistemi, Anadolu Üniversitesi´nin dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı var. Şöyle ki, 18 yaşından 100 yaşına kadar öğrenci profilimiz oluşuyor. Burada bizim bir özelliğimiz var, o da global bir üniversite olmamız. Bizim dünyada 47 noktada sınav yapabilme kabiliyetimiz var. Çeşitli ülkelerde kampüslerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerimiz var, onlara sınav yapıyoruz. Bu yetmiyor, zaten 81 ilde öğrencilerimiz var. Bizim öğrenci profilimiz o nedenle geniş ve Türk milletine hizmet ediyoruz. Bizim için en önemli husus bu. Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar var olduğu müddetçe, biz de var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

70 YAŞINDA İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

AÖF Adalet Bölümü’nü bitiren 70 yaşındaki Avni Yüksel mezuniyet cübbesini giyip kepini takarak törene katıldı. İlk üniversiteyi bitirmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini anlatan Yüksel, "Bu benim ikinci üniversitem. Bizim okuduğumuz zamanların üzerinden 50 yıl geçti. Bizim diplomalarımızı zor buldular. Bizim için iyi oldu, hiç olmazsa beynim çalıştı. Adalet okuduk, öğrenmiş olduk. Bizim zamanımızda kep falan yoktu. Torunlarımıza bir hatıra olsun dedik. Artık okumak çok kolay. Her sorunun bir cevabı vardır. Sorunun cevabını incelerlerse doğruyu yaparlar. Gençler kaliteli okullarda okusunlar, mutlaka yabancı dil öğrenmeleri lazım. Şimdi okul bitirmek yetmiyor. Yurt dışına gitsinler. Bir de hayat tecrübesi öğrensinler. Sadece okul bir şey vermez" dedi.

40 YIL SONRA KEP ATTI

Makina Yüksek Mühendisi olan Ayla Eren (62) ise 40 yıl sonra kep atmanın sevincini yaşadığını belirterek, "60 yaşında ikinci öğretim olarak tarım bölümüne başladım. Aslında Matematik Yüksek Mühendisiyim. Sistem Mühendisliği konusunda daha önce master yapmıştım. 40 yıl sonra yeniden kep atacağım için çok keyifliyim. Benim mezun olduğum yıllarda terör olayları çok fazlaydı. Kep atma keyfini yaşamamıştım. Anadolu Üniversitesi bana bu keyfi yaşattı. 40 yıl sonra bir kep attım çok heyecanlıyım. Bundan sonra tarımı pratik olarak yapmak istiyorum. Sahaya inip çiftçilik yapmak istiyorum. Bunun için de girişimlerim oldu. Küçük bir yer aldık. Dalamanın bir köyünde, köy hayatıyla tarım hayatına giriş yapacağız inşallah. Bu bölüm benim için çok faydalı oldu" diye konuştu.

BEDENSEL ENGELLİ TUBA, TÖRENE ANNESİYLE GELDİ

Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan doğuştan bedensel engelli Tuba Mutuğu (36) da mezuniyet törenine ailesiyle birlikte katıldı.

Anne Zöhre Mutuğu (68), kızının okumayı çok sevmediğini ifade ederek, "Kızım 4 yıllık sosyoloji bölümü bitirdi. Burada kep atıp diplomamızı alıp gideceğiz. Kendisi aynı zamanda yazar, 2 tane kitap yazdı. Kızım doğuştan bedensel engelli. Maşallah çok zeki. Okudu, buraya kadar geldi. Okumayı çok seviyor. İkinci, üçüncü üniversiteyi benden istiyor. Ben de ‘yaşlıyım, yapamam´ diyorum ama yine de belli olmaz" dedi.

AÖF'ten mezun olan öğrenciler kep atarak sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

DHA