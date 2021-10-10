Türkiye 70 yaşındaki emekli öğretmen, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

70 yaşındaki emekli öğretmen, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Türkiye

70 yaşındaki emekli öğretmen, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Konya’da kanser hastası Sevil Şimşek (70), tartıştığı eşi emekli öğretmen Turgut Şimşek (70) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Turgut Şimşek, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

10 Ekim 2021, Pazar 02:31 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak’ta meydana geldi. Turgut Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle eşi Sevil Şimşek ile tartışmaya başladı. Turgut Şimşek, tartışmanın büyümesi üzerine eşinin başına tabancayla ateş etti, ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Şimşek’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Turgut Şimşek ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

dha

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