70 yıl önce neslinin tükendiği düşünülen kuş yeniden ortaya çıktı

Bir zamanlar "Nesli tükendi" diye kabul edilen geniş gagalı yeşil kuşun Singapur'da ender rastlanır şekilde görülmesi, kuş meraklıları arasında heyecan yarattı. Singapur'daki Ulusal Parklar Kurulu'nun koruma grubu direktörü Lim Liang Jim'e göre, fosforlu yeşil tüyleriyle tanınan kuş 27 Haziran'da açık denizdeki Pulau Ubin adasında görüldü. 70 yıl önce Singapur'da kuşun neslinin tükendiği bildirilmişti. Yerel haber kaynakları, kuş gözlemcisi Joyce Le Mesurier'in 27 Haziran'da, Singapur'un kuzeydoğusundaki Puala Ubin adasında ender rastlanan geniş gagalı yeşil kuşu gördüğünü bildirdi.

Singapur Kuşları Projesi'ne göre geniş gagalı yeşil kuş, eskiden Pulau Ubin'de yaşıyordu. Fakat projeye göre kuş, 1941'den beri "Singapur'da neredeyse hiç görülmemişti."

Bazı yerel kuş gözlemcileri bu gözlemi bir "kaldıraç" diye tanımladı: Adada ilk kez böyle bir kuş türü görmüşlerdi.

7 YIL ÖNCE BİRKAÇ KEZ GÖRÜLDÜ

Öte yandan The Strait Times'a göre Lim, onlarca yıl önce neslinin tükendiği ilan edildiği halde kuşun 11 Nisan'daki ve 7 yıl önce 2014'teki gözlemler de dahil olmak üzere birkaç kez görüldüğünü aktardı.









Uzmanlar, Pulau Ubin'de görülen geniş gagalı yeşil kuşun "muhtemelen koyu yeşil tüyleri ve gagasının tepesindeki geniş, kabarık tüy öbeğiyle ayırt edilebilen bir erkek" olduğunu söyledi. Erkeğin gözlerinin arkasında belirgin bir siyah leke ve kanatlarında da geniş siyah çizgiler mevcut.

Dişiler erkeklere benzese de renkleri daha mat oluyor ve siyah işaretleri bulunmuyor.

NÜFUSU HIZLA AZALIYOR

Singapur merkezli dijital medya kuruluşu Mothership'e göre, Malay Yarımadası, Sumatra ve Borneo boyunca birçok yerde bulunabilmelerine rağmen geniş gagalı yeşil kuşların nüfusu hızla azalıyor.

Doğa Derneği (Singapur) Kuş Grubu Kayıtları Komitesi, geniş gagalı yeşil kuşu artık "ender görülen, üremeyen bir ziyaretçi" diye nitelendiriyor. Genellikle ormanlarda bulunan bu kuşlar Singapur'da ağaçlık alan ve bahçelerde de görülmüştü.

Kuşun ne kadar süredir Pulau Ubin'de olduğu ise belli değil. Bazıları bu geniş gagalı yeşil kuşun muhtemelen uzun mesafelerde bitki tohumları dağıttığını ve komşu ülkelerden geliyor olabileceğini öne sürdü.

Milliyet-Independent Türkçe