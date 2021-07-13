70 yıllık gelinlik hayali gerçek oldu

ABD'nin Alabama eyaletinde 94 yaşındaki bir kadının yaklaşık 70 yıllık hayali gerçek oldu. 1952'de evlenen ancak gelinlik giyemeyen Martha Mae Ophelia Moon Tucker'ın torunları, 10 Temmuz'da yaptıkları sürprizle büyükannelerinin gelinliğin tadına varmasını sağladı.

Evlendiği dönem siyahilerin gelinlikçilere irmesinin yasak olduğunu söyleyen Tucker, bu yüzden ailesinin kiraladığı mavi bir elbise giydi. Tucker, eşinin 1975'te ölmesinin ardından tekrar evlenmek istemese de kendisini gelinlikle görme arzusundan asla vazgeçmediğini ifade etti. "Her zaman bir gelinlik denemek istemişimdir" diyen yaşlı kadın, 8 Temmuz'da Amerika Rüyası (Coming to America) isimli filmi izlerken Strozier'la hayalini paylaştı.

Strozier, filmin ikonik düğün sahnesinin ninesinin duygularını pekiştirdiğini ifade etti. Zira Tucker, sahneyi izlerken kendisinin gelinlik giymediğini ancak bunu yapmayı çok istediğini açıkladı.

Yaşlı kadının torunları, David's Bridal adlı gelinlik mağazasından randevu alarak büyükannelerinin rüyasını gerçeğe dönüştürdü.

İki gelinlik deneyen Tucker, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar özel olduğunu anlatamam. Gelinlik giymeyi uzun zamandır istiyordum. Evleniyormuşum gibi hissettim. Gelinliği çıkarmak istemedim ama çıkarmak zorundaydım. Çok iyi görünüyordum."

Strozier da o anları "Odadan çıkıp aynada kendini gördüğünde 'Ah, bana bakın' dedi. Mağazadaki gelinlerden biri ağlamaya başladı" ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: Independent Türkçe