70 yıllık hayal gerçek oldu

Türkiye’nin, dolgu hacmi bakımından 2’nci, kurulu güç bakımından 4’üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ndeki (HES) altı türbinden ilki dün devreye alındı. Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin planlama çalışmaları 1950’li yıllara kadar uzanıyor. Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan barajın temeli 2008’de atılmıştı.

2.8 milyarlık katkı

İlk türbinin devreye alındığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, projenin toplam 18 milyar liraya mal olduğunu ve tüm türbinlerin üretime geçmesiyle ekonomiye yıllık katkısının 2.8 milyar lira olacağını söyledi. Bir başka ifadeyle proje kendini 6 yılda amorti edecek. Erdoğan ayrıca, barajın yapımında Hasankeyf başta olmak üzere kültürel varlıkların özenle korunduğuna dikkat çekti.

GAP’a nadide gerdanlık

Barajın temelden yüksekliğinin 135 metre olduğunu belirten Erdoğan, “Toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp olan Dicle Nehri’ne taktığımız bu nadide gerdanlık, GAP’ın da en önemli unsurlarından biridir. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı’na bırakarak hem 1.1 milyar kilovatsaat enerji üretecek hem de 765 bin dekar araziyi sulayacağız” dedi.

6 milyon nüfuslu şehrin enerjisi

6 türbinden oluşan barajın ilk türbininin hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 450 milyon lira katkı sağlanacak. Bu rakam 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Toplam kurulu gücü 1.200 megavat olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde ise yılda ortalama 4.120 GWh enerji üretimi olacak. Enerji üretiminden ekonomiye yıllık 2.8 milyar lira katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Artık su akıyor Türk yapıyor

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ilısu Barajı’nı elektrik üretimine başlatmaktan dolayı gururluyuz. Artık su akıyor Türk yapıyor. 48 yılda yapılan barajın 2 katı son 18 yılda oldu. Sulama alanının 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye’nin sadece hidroelektrik santrallerinin inşasında değil, burada üretilen elektriğin jeneratöründe de yüzde 100 yerli imkanlarını kullandığını söyledi.







