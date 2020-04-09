70 yıllık hayal: Nükleer santral inşaatı yükseliyor

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız” dedi. Bakan Albayrak ayrıca, Rusya ile birlikte Mersin’de yürütülen ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali projesi olan Akkuyu NGS’nin koronavirüs salgınına rağmen devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı, atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla Berat Albayrak yürüyeceğiz.”







