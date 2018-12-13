70'lik çiftin kurduğu tezgah dünyayı hayrete düşürdü
70'lik İngiliz çift, uyuşturucu kuryesi çıktı. Kurdukları tezgah dünyayı hayrete düşürdü
İngiliz Susan (70) ve Roger Clarke (72)ifti, İngiltere’den İspanya’ya taşınmıştı. Sık sık kruz gemileriyle seyahate çıkıyorlardı. En son İspanya ve Portekiz üzerinden Atlantik turu yapan bir gemiye bindiler.
GEMİYE 4 BAVULLA DÖNDÜLER
Karayipler’e vardıklarında Roger ortadan kayboldu. Gemiye 4 yeni bavulla döndü. Bavulları iyi bir pazarlıkla ucuza aldığını söyledi.
9 KİLO KOKAİN ÇIKTI
Şüphe çekmediklerini sandılar ama Portekiz’e vardıklarında gemiye düzenlenen operasyonla tutuklandılar. Bavullarından 14 milyon TL değerinde 9 kilo kokain çıktı.
Çiftin kaç yıldır zehir kuryeliği yaptığı araştırılıyor.