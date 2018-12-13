İngiliz Susan (70) ve Roger Clarke (72)ifti, İngiltere’den İspanya’ya taşınmıştı. Sık sık kruz gemileriyle seyahate çıkıyorlardı. En son İspanya ve Portekiz üzerinden Atlantik turu yapan bir gemiye bindiler.

GEMİYE 4 BAVULLA DÖNDÜLER

Karayipler’e vardıklarında Roger ortadan kayboldu. Gemiye 4 yeni bavulla döndü. Bavulları iyi bir pazarlıkla ucuza aldığını söyledi.

9 KİLO KOKAİN ÇIKTI

Şüphe çekmediklerini sandılar ama Portekiz’e vardıklarında gemiye düzenlenen operasyonla tutuklandılar. Bavullarından 14 milyon TL değerinde 9 kilo kokain çıktı.

Çiftin kaç yıldır zehir kuryeliği yaptığı araştırılıyor.



