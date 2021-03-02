Türkiye 71 çocuğun zorla dilendirilmesi soruşturması tamamlandı

71 çocuğun zorla dilendirilmesi soruşturması tamamlandı

Türkiye

71 çocuğun zorla dilendirilmesi soruşturması tamamlandı

Suriye'den İstanbul'a getirilen 71 çocuğun zorla dilendirilmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 4 şüphelinin toplamda 570 yıldan 858 yıla kadar hapis istenirken, örgüt üyesi 11 şüpheli hakkında ise 569 yıldan 855 yıla kadar hapis istendi.

02 Mart 2021, Salı 15:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, Suriye'deki iç çatışma ve krizler sonrasında 2011 yılından itibaren Türkiye'ye kitlesel olarak sığınmacıların geldiği, tüm şehirlerde sığınmacı bulunduğu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehir büyükşehirlerde ikamet ettikleri anlatıldı.



Sığınmacıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle ülkemizde terör, yasadışı faaliyetlerin ve asayiş olaylarının figüranı olabilecek durumda oldukları kaydedilen iddianamede, bu kapsamda ülkemize gelen sığınmacıların insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları olduğu ifade edildi.

İddianamede, "suç örgütlerinin oluşturduğu organizasyonlarda Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticareti suçu kapsamında, ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları bilinmektedir" denildi.

DHA


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