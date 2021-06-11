Kültür & Sanat 71'inci Berlin Film Festivali'nin 'yaz özel' bölümü başladı

71'inci Berlin Film Festivali'nin 'yaz özel' bölümü başladı

Kültür & Sanat

71'inci Berlin Film Festivali'nin 'yaz özel' bölümü başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) 'yaz özel' bölümü olarak nitelendirilen ikinci bölümü başladı.

11 Haziran 2021, Cuma 08:51 Son Güncelleme:
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71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) "yaz özel" bölümü için tarihi Müzeler Adası'nda (Museuminsel) kurulan açık hava sinemasında açılış töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirlerine uyularak düzenlenen törene, Almanya hükümetinin Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Berlinale yönetimini oluşturan Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian ile çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Törenin ardından festivalin "Berlinale Özel" bölümünde yer alan, Kevin Macdonald'in yönettiği, ünlü aktris Jodie Foster'ın oynadığı The Mauritanian filminin gösterimi yapıldı.

126 FİLM GÖSTERİLECEK

Seyircilere açık olan, 20 Haziran'a kadar devam edecek 71. Berlinale'nin "yaz özel" bölümünde 16 açık hava sinemasında 126 film gösterilecek.

1-5 Mart tarihlerinde çevrim içi düzenlenen 71. Berlinale'nin ilk bölümünde sektör temsilcileri festivalde gösterilen filmleri izlemiş ve Berlinale jürisi, yarışma bölümünde yer alan 15 film arasından "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödüllerini kazanan filmleri açıklamıştı.

AA

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