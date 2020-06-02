72 gün sonra gurbetçiler soluğu dönercide aldı

Corona virüs kısıtlamalarının yavaş yavaş gevşetildiği Almanya’da hayat normale dönmeye başladı. Salgını nedeniyle 72 gün önce kapatılan Almanya'daki restoranlar dün yeniden açıldı.Özellikle gastronomi ağırlıklı çalışan Türk işadamları devletten aldığı destekle moral buldu. Almanya'daki gurbetçiler 72 gün aranın ardından soluğu dönercilerde aldı.

Köln'de dönercilik yapan Ali Öndoğan konuyla ilgili olarak, “Coronadan dolayı bütün esnaflar bütün işletmeler zarar gördü, biz de haliyle zarar gördük. Şimdi tabi her şey normalleşti gibi gözüküyor ama biraz halen daha var. İnsanlar korkuyor, çekiniyor. İyiye gidecek inşallah böyle bekliyoruz, hepimiz bir umut peşindeyiz bekliyoruz inşallah iyi olur” şeklinde konuştu.

Restoran sahibi olan Hidayet Yiğit ise “Çok sıkıntılı bir süreçten sonra Allah'a şükürler olsun normalleşmeye doğru döndük. Müşterilerimizle yine haşir neşir oluyoruz. İnşallah bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını ümit ediyor, tüm insanlığa geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

"Zor bir dönemden geçtik"

Restoran zinciri sahibi Metin Dağ “Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Zor günler geçirdi esnaf arkadaşlarımız. Restoranlar, lokantalar, berberler, terziler hepsi kötü günler yaşadı ama şimdilik tekrar biraz düzelme var. Tekrar insanları dışarda sırada beklerken görmek bizi de mutlu ediyor ama tabii ki önce sağlık herkesin dikkat etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

İlgi artmaya başladı

Garson olan Günay Tunç da “Corona dan dolayı işlerimiz biraz azaldı dükkanlarımız iki ay kapandı, ama şu an tekrar açtık. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Vaka sayısı azaldıkça müşteriler restoranlara daha çok ilgi gösteriyor ve bu konuda yavaş yavaş iyileşmeye doğru gidiyor müşteriler sırada bekliyor sırası geleni içeriye alıyoruz” derken, Ali El Zeki isimli müşteri ise “Türk döneri gerçekten çok güzel ve lezzetli” ifadelerini kullandı.

Alman müşteriler oldukça fazla

Süleyman Biçer isimli garson da “Son zamanlarda özellikle Almanlar dönerimize önem veriyorlar. Eskiye nazaran müşteri potansiyelimizin yüzde 70-80’i Alman ağırlıklı” dedi. Volkan Bayram isimli müşteri ise “Alman, İtalyan arkadaşlarımla döner yemeğe geldik hepsi Türk mutfağını çok seviyor” ifadelerini kullandı. Sezgin Harun isimli müşteri ise “Coronadan dolayı evde kalmıştık. Zaman geçtikçe azalmaya başladı biz de ailecek biraz yemek yemek, dolaşmak istedik” dedi.

DHA- AA





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