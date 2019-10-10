72 yaşındaki Erol Evgin gençlik sırlarını açıkladı

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Sanatçı gençlik sırrını 5 maddede şöyle özetledi:

1- Uykuma çok özen gösteririm. Mutlaka 8 saat uyurum. Erken yatar, erken kalkarım.

'Haftanın 2 günü pilates yapıyorum'

2- Her gün 10 bin adım atıyorum. Haftanın 2 günü pilates yapıyorum. Yazları her gün yüzerim.

3- Alkol ve sigaradan uzak duruyorum.

'Akıllı beslenirim'

4- Akıllı beslenirim. Her öğünde dengeli protein, karbonhidrat ve zeytinyağlı tüketirim. Meyve-sebzemi kendi bahçemde yetiştiriyorum.

5- İnsan diyeti yapıyorum. Yani sürekli olumsuz konuşan, şikayet eden, negatif enerji saçan, şükretmesini bilmeyen kişiler çevremde olmaz.

Nil Karaibrahimgil: Buzlukta mı duruyorsunuz?

Nil Karaibrahimgil, Erol Evgin’i görünce şu tepkiyi verdi: “Hiç yaşlanmıyorsunuz, yoksa buzlukta mı duruyorsunuz?”





Bu haberi de okudular Erol Evgin'den anlamlı mesaj



