72 yaşındaki Erol Evgin gençlik sırlarını açıkladı
Erol Evgin ‘Altın Düetler 2’ albümündeki ‘Canım Benim’ şarkısını Nil Karaibrahimgil ile seslendirmişti. Önceki gün de klip için Kemerburgaz’da kamera karşısına geçtiler. 72 yaşındaki Erol Evgin’in gençlere taş çıkartacak hali dikkatlerden kaçmadı
Müge Dağıstanlı/ POSTA
Sanatçı gençlik sırrını 5 maddede şöyle özetledi:
1- Uykuma çok özen gösteririm. Mutlaka 8 saat uyurum. Erken yatar, erken kalkarım.
'Haftanın 2 günü pilates yapıyorum'
2- Her gün 10 bin adım atıyorum. Haftanın 2 günü pilates yapıyorum. Yazları her gün yüzerim.
3- Alkol ve sigaradan uzak duruyorum.
'Akıllı beslenirim'
4- Akıllı beslenirim. Her öğünde dengeli protein, karbonhidrat ve zeytinyağlı tüketirim. Meyve-sebzemi kendi bahçemde yetiştiriyorum.
'İnsan diyeti yapıyorum'
5- İnsan diyeti yapıyorum. Yani sürekli olumsuz konuşan, şikayet eden, negatif enerji saçan, şükretmesini bilmeyen kişiler çevremde olmaz.
Nil Karaibrahimgil: Buzlukta mı duruyorsunuz?
Nil Karaibrahimgil, Erol Evgin’i görünce şu tepkiyi verdi: “Hiç yaşlanmıyorsunuz, yoksa buzlukta mı duruyorsunuz?”
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