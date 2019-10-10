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  • 72 yaşındaki Erol Evgin gençlik sırlarını açıkladı

72 yaşındaki Erol Evgin gençlik sırlarını açıkladı

Erol Evgin ‘Altın Düetler 2’ albümündeki ‘Canım Benim’ şarkısını Nil Karaibrahimgil ile seslendirmişti. Önceki gün de klip için Kemerburgaz’da kamera karşısına geçtiler. 72 yaşındaki Erol Evgin’in gençlere taş çıkartacak hali dikkatlerden kaçmadı

10 Ekim 2019, Perşembe 07:21 Son Güncelleme:
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72 yaşındaki Erol Evgin gençlik sırlarını açıkladı

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Sanatçı gençlik sırrını 5 maddede şöyle özetledi:

1- Uykuma çok özen gösteririm. Mutlaka 8 saat uyurum. Erken yatar, erken kalkarım.

'Haftanın 2 günü pilates yapıyorum'

2- Her gün 10 bin adım atıyorum. Haftanın 2 günü pilates yapıyorum. Yazları her gün yüzerim.

3- Alkol ve sigaradan uzak duruyorum.

'Akıllı beslenirim'

4- Akıllı beslenirim. Her öğünde dengeli protein, karbonhidrat ve zeytinyağlı tüketirim. Meyve-sebzemi kendi bahçemde yetiştiriyorum.

'İnsan diyeti yapıyorum'

5- İnsan diyeti yapıyorum. Yani sürekli olumsuz konuşan, şikayet eden, negatif enerji saçan, şükretmesini bilmeyen kişiler çevremde olmaz.

Nil Karaibrahimgil: Buzlukta mı duruyorsunuz?

Nil Karaibrahimgil, Erol Evgin’i görünce şu tepkiyi verdi: “Hiç yaşlanmıyorsunuz, yoksa buzlukta mı duruyorsunuz?”


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