Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 73 nerenin plaka kodu? 73 plaka hangi şehir? 73 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

73 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Doğu Anadolu'nun ilgi çeken şehirlerinden birisi olan Şırnak, 73 plaka kodunun sahibidir. 73 plakayla başlayan her araç Şırnak şehrine aittir. Başka bir şehir 73 plaka kodunu kullanma imkanına sahip değildir. O yüzden çevrenizde 73 plakaya sahip bir araçla karşılaşırsanız eğer Şırnak şehri aklınıza gelmelidir.



