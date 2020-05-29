74 gün sonra camilerde bir ilk

İstanbul Valiliği de başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere bugün cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı. Açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3 bin 457 cami ve mescitten 1923 cami ve mescit ile 264 mekânda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır” denildi.

İstanbul Valiliği alınan önlemleri şöyle sıraladı:

Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

Öncelik cami bahçesi, avlusu açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

İbadete açılan cami ve mescitlerin her gün temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine özen gösterilecektir.

Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, herkesin tıbbi bez maske takması zorunlu olacaktır.

Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemeler bulundurulmayacak, corona virüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır. Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.





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