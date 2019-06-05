7.4 milyonluk satranç taşı

Müzayede evi, satranç taşını 600 bin sterlin (4.4 milyon lira) ile 1 milyon sterline (7.4 milyon TL) satılmasının beklendiği kaydedildi.

İkoçya’da büyükbabalarının 1964’te 5 sterline (Yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor.

KAYIP SATRANÇ TAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8.8. santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.

12. veya 13. Yüzyılda Noreç’te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları, Londra’daki British Museum ile İskoçya Ulusal Müzesi’nde sergileniyor.



