7.4 milyonluk satranç taşı
Sotheby’a Müzayede Evi, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuz ayında yapılacak olan açık artırmada satılacağını açıkladı
Müzayede evi, satranç taşını 600 bin sterlin (4.4 milyon lira) ile 1 milyon sterline (7.4 milyon TL) satılmasının beklendiği kaydedildi.
İkoçya’da büyükbabalarının 1964’te 5 sterline (Yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor.
KAYIP SATRANÇ TAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8.8. santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.
12. veya 13. Yüzyılda Noreç’te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları, Londra’daki British Museum ile İskoçya Ulusal Müzesi’nde sergileniyor.