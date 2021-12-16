Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 74 nerenin plaka kodu? 74 plaka hangi şehir? 74 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

74 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Plaka kodları, plakaların en başında yer alan iki basamaklı sayılardır. Bu sayılar trafikteki araçların kayıtlı oldukları ili gösteren sayı olma özelliğine sahiptirler. Ayrıca plaka kodları illerin posta kodlarındaki ilk iki haneyle de aynıdırlar. Bu sayede ülkemizdeki kargo işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. İl il değişen plaka kodları illerin ilçelerine bakıldığında değişmeden kalır. Yani bir ilin farklı ilçelerinde aynı plaka kodu kullanılır. Ülkemizde toplam 81 farklı il olduğu için trafikte kullanılan 81 farklı plaka kodu mevcuttur.

74 plaka kodunun ait olduğu ilimiz Bartın ilimizdir. Bartın ili sonradan il olma özelliği kazanmıştır. Bartın gibi sonradan il olan şehirlerimizde plaka kodları en sondan eklenecek şekilde artar. Diğer illerimizde ise plaka kodları alfabetik sıralamaya göre verilir.



