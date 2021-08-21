Türkiye 7,5 aylık hamile olan Elif, yaşam mücadelesini kaybetti

7,5 aylık hamile olan Elif, yaşam mücadelesini kaybetti

Türkiye

7,5 aylık hamile olan Elif, yaşam mücadelesini kaybetti

Yeni tip koronavirüse karşı verdiği yaşam mücadelesini 7,5 aylık hamileyken yitiren kadın, Kocaeli’de defnedildi.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Aydın’ın Söke ilçesinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde üç haftadır tedavi gören Elif Genç (26), yaşamını yitirdi. Genç’in cenazesi Kandıra ilçesi Elmacık Mahallesindeki baba evine getirildi. İkindi vakti, evlerinin önünde düzenlenen cenaze törenine Genç’in ailesi ve yakınları katıldı. Genç’in cenazesi, namazın ardından Elmacık mezarlığına defnedildi. Öte yandan Musa ve Elif Genç çiftinin sezaryenle dünyaya gelen bebeklerinin Aydın’da bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde kuvözde yaşama tutunduğu öğrenildi.

AA

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