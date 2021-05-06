Magazin 75 milyon dolarlık evde lansman partisi

75 milyon dolarlık evde lansman partisi

Magazin

75 milyon dolarlık evde lansman partisi

4 yıl önce Los Angeles’a taşınan ve burada bir inşaat şirketi kuran Adnan Şen, Beverly Hills’te yaptırdığı 75 milyon dolarlık ultra lüks eviyle adından söz ettirmişti. Evi tanıtmak için kolları sıvayan Begüm Şen, evde Armani için bir lansman partisi verdi.

06 Mayıs 2021, Perşembe 14:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerika’nın en popüler emlak şirketlerinden The Oppenheim Group’un 75 milyon dolara satışa çıkardığı eve hala bir alıcı çıkmadı. Ancak bu süreçte Adnan Şen’ın eşi Begüm Şen de boş durmadı ve evin tanıtımı bir davet düzenledi. Giorgio Armani’nin yeni koleksiyonu için verilen lansman partisine ev sahipliği yapan Begüm Şen, dostlarını ağırlarken hem markanın tanıtımını yaptı hem de evi gezdirdi.

Konuklar arasında bir süredir Amerika’da bulunan Ebru Şallı da vardı. Begüm Şen’le hasret gideren Ebru Şallı, lansman partisinden detayları sosyal medya hesabında paylaştı. (Hürriyet/ Fuat Çağdaş)


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Bulaşık formülü işe yarar mı?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar meydan okudu
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Top değil bağış
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seksenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?