Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 75 nerenin plaka kodu? 75 plaka hangi şehir? 75 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

75 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

75 plaka kodu, ülkemizin Ardahan iline aittir. Ardahan ili toplamda 6 ilçeden oluşur. 7 belediye, 40 Mahalle, 226 köyü içerisinde barındıran Ardahan ili, 97.500'e yakın nüfusa sahiptir.



