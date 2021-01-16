Türkiye 75 yaşındaki adam oğlunun mezarı başında ölü bulundu

75 yaşındaki adam oğlunun mezarı başında ölü bulundu

Türkiye

75 yaşındaki adam oğlunun mezarı başında ölü bulundu

Trabzon'da Mehmet Kahveci, 3 yıl önce vefat eden oğlunun kabri başında ölü bulundu.

16 Ocak 2021, Cumartesi 16:24 Son Güncelleme:
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Cuma namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Kahveci, geri dönmedi. Aile fertleri, Mehmet Kahveci’nin 3 yıl önce karaciğer hastalığından vefat eden oğlu Yakup Kahveci’nin (36) kabrini ziyarete gittiğini öğrendi. Mezarlığa giden aile fertleri, Mehmet Kahveci’yi yerde hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kahveci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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​Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Kahveci, ilçede kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanında toprağa verildi.

DHA


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