Türkiye 75 yaşındaki kadın çekicinin altında kaldı! Seferber oldular

75 yaşındaki kadın çekicinin altında kaldı! Seferber oldular

Türkiye

75 yaşındaki kadın çekicinin altında kaldı! Seferber oldular

Gaziosmanpaşa'da evinin bulunduğu siteye girmeye çalışan 75 yaşındaki kadın siteden geri geri çıkış yapan çekici aracının altında kaldı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından çekicinin altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 16:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 14.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 795. Sokak'ta bulunan sitenin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşında Adalet Akpınar, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, geri geri gelen 34 CYZ 604 plakalı, üzerinde otomobil taşıyan çekicinin altında kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri kadının yardımına koşarak, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla çekicinin altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Çekici sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


"SESİ DUYUP KOŞTUK"

Mahalle sakini Engin Ünalan, "Kahvede oturduğumuz sırada, ses duyduk. Koşarak geldik. Bir abla çekicinin altında kalmıştı. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Yaklaşık 15 kişi çekiciyi kaldırdık. Muhtemelen bir bacağı kırılmış. Hayati tehlikesi yoktu" dedi.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Hakan Çelik
New York’un kalbinde “Türk Evi” açılıyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yalan’a dair
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ulaştırma Bakanlığı'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama