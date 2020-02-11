750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek. Bakanlıkça atanan 750 engelli öğretmen, 45 farklı branşta görev yapacak.

750 engelli öğretmen kadrosu için 7 Şubat’ta alınan başvuruların sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

ATAMA SORGULAMA EKRANI

AA