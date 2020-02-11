Türkiye 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama

750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama

Türkiye

750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı, 750 engelli öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

11 Şubat 2020, Salı 19:50 Son Güncelleme:
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MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek. Bakanlıkça atanan 750 engelli öğretmen, 45 farklı branşta görev yapacak.

750 engelli öğretmen kadrosu için 7 Şubat’ta alınan başvuruların sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

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AA

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