Türkiye 750 engelli öğretmen ataması için başvuru 8 Kasım'da başlıyor

750 engelli öğretmen ataması için başvuru 8 Kasım'da başlıyor

Türkiye

750 engelli öğretmen ataması için başvuru 8 Kasım'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmenin atamasının olacağını söylemişti. Dün bakanlıktan konunun ayrıntılarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, ön başvurular 8 Kasım’da başlıyor, 12 Kasım’a kadar sürecek.

05 Kasım 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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2018 ve 2020’de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS-lisans düzeyi) katılan adaylar arasından atama yapılacak. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu’nu doldurarak 22-26 Kasım tarihlerinde tercih başvurularını yapacak. Atamalar, 3 Aralık’ta olacak.

15 BİN KİŞİLİK ALIM...

Bu arada 8 Kasım’da başvuruları biten 15 bin öğretmen ataması ile ilgili sınav maratonu ise 12 Kasım’da başlıyor. Öğretmen alımı ile ilgili başvurularını yapan adaylar, 27 Kasım’a kadar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım’da duyurulacak. Öğretmen ataması tercihleri ise 21-26 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022’de öğrenebilecek. 2 bin 175 kontenjanla en fazla sınıf öğretmeninin alınacağı atamalar ile ilgili branş ve kontenjan konusunda listenin tamamına ‘personel.meb.gov.tr’den ulaşılabilir.

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