750 engelli öğretmen ataması sonuçları için nefesler tutuldu. Adaylar, 22-26 Kasım tarihleri tercihlerini tamamlamış ve atama branş dağılımı ve kontenjan sayıları da Kasım ayı içerisinde belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MEB 750 engelli öğretmen atamasının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılacağını açıklamıştı. Peki, 750 engelli öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYILARI NASIL?

750 engelli öğretmen atamalarında ilk sırada 91 kontenjan ile Türk Dili ve Edebiyatı yer alıyor. Ardından ise 90 kontenjanla tarih bölümü geliyor. İşte, 750 engelli öğretmen branş dağılımı ve kontenjan sayılarının ayrıntıları…

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

750 engelli öğretmen ataması için başvurular, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak Kasım ayı içerisinde gerçekleşti. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 3 Aralık tarihini beklemeye başladı. Bu kapsamda atamaların belirtilen tarihte gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir tarih bulunmuyor.









750 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandığı andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

750 engelli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi "http://personel.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.