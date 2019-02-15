750 genç proje üretecek

Proje kapsamında 4 farklı şehirden 750 genç, akıllı şehirler, çevre ve enerji alanındaki sorunlara teknolojik çözümler üretecek. Proje için Adana, Trabzon, Konya ve Mardin’de düzenlenecek eğitimlerle toplam 150 öğretmene programlama ve elektronik eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından her öğretmen 5’er kişilik öğrenci ekiplerinin akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm sunan teknoloji temelli projeler üretmesine rehberlik edecek. Proje kapsamında 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ekipler oluşturarak, ücretsiz sağlanan kitlerle çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm üretecek projelerini oluşturacak.