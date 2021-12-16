Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 76 nerenin plaka kodu? 76 plaka hangi şehir? 76 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

76 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Plaka kodları sistem olarak şehir isimlerinin alfabetik şekilde sıralanması ile elde edilmiştir. 81 ilimizden pek çoğu bu sisteme uyarken sonradan il olmaz hakkı kazanan illerimizde bu sistem geçerli olmaz. 76 plaka koduna sahip Iğdır ili de sonradan il hakkı kazanmış bölgelerimizdendir ve bu nedenle alfabetik sıralamaya uymaz.



