Pratik Bilgiler 76 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 76 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

76 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 76 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

76 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 76 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 76 plaka nerenin plaka kodu? 76 plaka hangi şehir? 76 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

16 Aralık 2021, Perşembe 15:59 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 76 nerenin plaka kodu? 76 plaka hangi şehir? 76 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

76 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Plaka kodları sistem olarak şehir isimlerinin alfabetik şekilde sıralanması ile elde edilmiştir. 81 ilimizden pek çoğu bu sisteme uyarken sonradan il olmaz hakkı kazanan illerimizde bu sistem geçerli olmaz. 76 plaka koduna sahip Iğdır ili de sonradan il hakkı kazanmış bölgelerimizdendir ve bu nedenle alfabetik sıralamaya uymaz.

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