Bu yıl 76’ncısı gerçekleştirilecek Altın Küre ödül töreni, 6 Ocak 2019’da yapılacak. İşte 2019 Altın Küre adayları...

DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM

If Beale Street Could Talk

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Star Is Born

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

DRAMA TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU

Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)

Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)

Keri Russell, “The Americans “(FX)

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu

Christian Bale, “Vice”

Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”

Viggo Mortensen, “Green Book"

Robert Redford, “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly, “Stan and Ollie”

Drama dalında en iyi yönetmen

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Peter Farrelly, “Green Book”

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Adam McKay, “Vice”

Drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Mahershala Ali, “Green Book"

Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Nicole Kidman, “Destroyer”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Rosamund Pike, “A Private War”

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu

Emily Blunt, “Mary Poppins Return"

Olivia Colman, “The Favourite”

Elsie Fisher, “Eighth Grade”

Charlize Theron, “Tully”

Constance Wu, “Crazy Rich Asians”

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams, “Vice"

Claire Foy, “First Man”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”



