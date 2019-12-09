77. Altın Küre adayları açıklandı (2020 Altın Küre adayları kimler?) Akademi Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen 77. Altın Küre'de yarışacak olan yapımlar açıklandı. 5 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak ödül adaylarında geçtiğimiz günlerde gösterime giren yeni filmler de var.