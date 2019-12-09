77. Altın Küre adayları açıklandı (2020 Altın Küre adayları kimler?)
Akademi Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen 77. Altın Küre'de yarışacak olan yapımlar açıklandı. 5 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak ödül adaylarında geçtiğimiz günlerde gösterime giren yeni filmler de var.
Eni 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak olan filmler belli oldu. 5 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak ödüller için birbirinden önemli yapımlar yarışacak.
İşte 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak filmler:
En iyi film
“1917”
“Irishman”
“Joker”
“Marriage Story”
“The Two Popes”
En iyi yönetmen
Bong Joon Ho - Parasite
Sam Mendes - 1917
Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood
Martin Scorsese - The Irishman
Todd Phillips - Joker
En iyi erkek oyuncu (Drama)
Joaquin Phoenix - Joker
Christian Bale - Ford v. Ferrari
Antonio Banderas - Pain and Glory
Adam Driver - Marriage Story
Jonathan Pryce - The Two Popes
En iyi kadın oyuncu (Drama)
Cynthio Erivo - Harrie
Scarlett Johansson - Marriage Story
Soarise Ronana - Little Women
Charlize Theron - Bombshell
Renee Zellweger - Judy
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)
Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
Al Pacino - The Irishman
Joe Pesci - The Irishman
Brad Pitt - Once Upon A Time In Hollywood
Anthony Hopkins - The Two Popes
En iyi yardımcı kadın pyuncu (Drama)
Annette Benning - The Report
Margot Robbie - Bombshell
Jennifer Lopez- Hustlers
Kathy Bates - Richard Jewell
Laura Dern - Marriage Stor
En iyi müzikal - Komedi
Rocketman
Dolemite is my Name
Jojo Rabbit
Knives Out
Once Upon a Time in Hollywood