77. Altın Küre adayları açıklandı (2020 Altın Küre adayları kimler?)

Eni 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak olan filmler belli oldu. 5 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak ödüller için birbirinden önemli yapımlar yarışacak.

İşte 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak filmler:

En iyi film

“1917”

“Irishman”

“Joker”

“Marriage Story”

“The Two Popes”

En iyi yönetmen

Bong Joon Ho - Parasite

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

En iyi erkek oyuncu (Drama)

Joaquin Phoenix - Joker

Christian Bale - Ford v. Ferrari

Antonio Banderas - Pain and Glory

Adam Driver - Marriage Story

Jonathan Pryce - The Two Popes

En iyi kadın oyuncu (Drama)

Cynthio Erivo - Harrie

Scarlett Johansson - Marriage Story

Soarise Ronana - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon A Time In Hollywood

Anthony Hopkins - The Two Popes

En iyi yardımcı kadın pyuncu (Drama)

Annette Benning - The Report

Margot Robbie - Bombshell

Jennifer Lopez- Hustlers

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Stor

En iyi müzikal - Komedi

Rocketman

Dolemite is my Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood