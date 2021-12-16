Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 77 nerenin plaka kodu? 77 plaka hangi şehir? 77 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

77 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

77 plakası Yalova iline ait olan bir plaka numarasıdır. Yalova'da bulunan araçlar 77 plaka numarası ile bilinirler. Daha sonra ise plaka üzerinde Yalova merkez için tanımlanan harf kodları yer alır.

Yalova ili için belirlenen plaka kodu ve harfleri bulunmaktadır. Bu harf kodları Yalova merkez için belirlenmiştir. Bazı şehirlerde özellikle büyük şehirlerde ilçelere göre de plakalara harf kodu verilir. Fakat Yalova ilinde sadece merkez için harf kodu belirlenmiştir. İşte Yalova il merkezinin plakalar için belirlediği harfler;

Yalova Merkez; AC, AZ

77 AC 001 - 77 AZ 999

Yalova Merkez; MA

77 MA 001 - 999

Yalova Merkez; DA, DD

77 DA 001 - 77 DD 999

Yalova Merkez; T

77 T 0001 - 9999

Yalova Merkez; M

77 M 0001 - 9999



