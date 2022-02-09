Türkiye 77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Türkiye

77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya'da 77 yaşındaki Havva Şahin evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 16:34 Son Güncelleme:
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Kütahya Yeni Mahalle'ye bağlı Zümrüt Sokak'ta meydana gelen olayda, oğlu ile birlikte yaşayan Havva Şahin, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. 

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Havva Şahin’in cansız bedeni, otopsi için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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