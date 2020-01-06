Televizyon ve sinema alanlarında ayrı ayrı dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken, "The Farewell" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu.

Ödül töreninde konuşan Patricia Arquette'nin, "Geriye dönüp 5 Ocak 2020 gününe baktığında kimse bu geceyi hatırlamayacak. Tarih savaşın eşiğine gelmiş olan bir ülkeyi yazacak" şeklindeki sözleri dikkat çekti.





2019 Altın Küre kazananları:

En İyi Film (Drama): 1917





En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood





En İyi Film (Animasyon): Missing Link

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker





En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy





En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman





En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell





En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood





En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - Marriage Story





En İyi Yönetmen: Sam Mendes - 1917





En İyi Senaryo: Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood





En İyi Film Müziği: Hildur Gunadóttir - Joker





En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)





En İyi TV dizisi (Drama): Succession





En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag





En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl





En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef - Ramy





En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge - Fleabag





En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox - Succession





En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman - The Crown





En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe - The Loudest Voice





En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams - Fosse/Verdon





En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Stellan Skarsgard - Chernobyl





En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Arquette - The Act