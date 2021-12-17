78 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 78 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 78 plaka nerenin plaka kodu? 78 plaka hangi şehir? 78 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
17 Aralık 2021, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 78 nerenin plaka kodu? 78 plaka hangi şehir? 78 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
78 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
78 plaka kodu sonradan ilimiz olan Karabük'e aittir. Aslında K harfi plaka kodu sıralamasında daha öncelerde yer alsa da Karabük plaka kodlarının verilmesinden çok sonra il olduğu için 78 sayısını kendine plaka olarak almıştır.
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