Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 78 nerenin plaka kodu? 78 plaka hangi şehir? 78 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

78 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

78 plaka kodu sonradan ilimiz olan Karabük'e aittir. Aslında K harfi plaka kodu sıralamasında daha öncelerde yer alsa da Karabük plaka kodlarının verilmesinden çok sonra il olduğu için 78 sayısını kendine plaka olarak almıştır.



