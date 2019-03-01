789 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şahsın ev ve iş yerlerinde operasyon yapıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda yapılan aramalarda 619 adet sikke, 2 adet madalyon, 17 adet bilezik, 13 adet mühür, içlerinde küçük ebatta 3 adet heykelin de bulunduğu toplam 134 adet obje, 4 adet eski yazılı defter ve define arama dedektörü ele geçirildi.

Toplam 789 tarihi eserin ele geçtiği operasyon kapsamında 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliye sevk edildi.

ELAZIĞ (İHA)