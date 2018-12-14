Özel güvenlik adayları 2 Aralık tarihinde 79. ÖGG sınavına girdiler. Sınav sonrası en çok merak edilen konu soru ve cevaplar ile sonuçlar oldu. Soru ve cevaplar 5 Aralık'ta yayınlanırken takvime göre sonuçlar ise 14 Aralık tarihinde açıklanacaktı. Fakat hala sonuçlar için bir duyuru yapılmış değil. Adaylar sabahtan itibaren "ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunu soruyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖGG sınav sonucu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan yapılan resmi bir duyuru yok. Bir önceki sınavın sonuçları akşam saatlerine doğru açıklanmıştı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayınız.

79. ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.