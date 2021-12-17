Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 79 nerenin plaka kodu? 79 plaka hangi şehir? 79 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

79 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Ülkemizde belirli bir tarihten önce şehir olma hakkı kazanmış illerimizde kullanılan plaka kodları, şehir isimlerinin alfabetik bir şekilde sıralanması sonucu oluşturulmuş durumdadırlar. Bazı illerimiz ise belirli bir tarih sonrasında şehir olarak kabul edildikleri için bu alfabetik sıralamaya dahil edilmemişlerdir. Eski ilçelerin oluşturduğu bu illerin plaka kodları sırayla liste sonuna ekleme yapılmasıyla oluşturulmuştur.

79 plaka koduna sahip olan ilimiz de daha sonradan şehir olma özelliği kazanan yerlerdendir. 79 plaka kodu Kilis iline aittir.



