7’den 70’e her yaşa hitap ediyor: Feriye Kış Pazarı

Şehrin en merkezi ve gözde noktalarından Feriye, Kış Pazarı etkinliği ile bu sene de yılbaşı ruhunu şehre taşıyor. 14 – 15 Aralık 2019 tarihlerinde 12:00 – 20:00 saatleri arasında Feriye’nin her köşesinde gerçekleşecek etkinlik ile eğlenceli bir hafta sonu yaşanacak. Cam Salonda kurulacak stantlarda, seramikten geri dönüştürülebilir ürünlere, oyuncaktan botanik ürünlere, kış çaylarından gümüş takılara, şık kombinlerinizi tamamlayacak şapkalardan şallara pek çok orijinal ve özgün hediye seçeneklerini bulabilirsiniz.

Atölyelere katılabilirsiniz

Yetişkinler Nazlı Pişkin ile Probiyotik ve arındırıcı içecekler atölyesinde fermantasyon yaparken, çocuklar bez bebek atölyesinde kendi oyuncaklarını hazırlayacaklar. Son yılların trendlerinden olan kalın yünlerle yapılan Chunky Knitting örgü atölyesine katılabileceğiniz gibi Darwin's Botanicals ile doğaya dost ekolojik baskı atölyesine de katılabileceksiniz. SWEATers ile Candlelight Yoga yapılacak etkinlikte, illüzyon gösterileri de çocukların ilgisini çekecek.

Sürpriz hediyeler

Plak koleksiyonerlerinin merakla beklediği, yerli ve yabancı çok özel bir plak seçkisinin sunulacağı “Kış Pazarı Plak Müzayedesi” ise 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 16:00’da Feriye Kıyı Salon’da Bitmezat tarafından gerçekleştirilecek. 2016 yılında Cep Sahne bünyesinde "Herkes şarkı söyleyebilir" ilkesinden hareketle kurulan PROCNE (Kırlangıç) Kadın Korosu 15 Aralık Pazar günü saat 14.30’da performans sergileyecek. Kış tatlarının Feriye lezzeti ile buluşacağı, yeme-içme, atölyeler, müzik ve sürpriz hediyelerle dolu kış pazarını kaçırmayın.



