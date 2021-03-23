Proje kapsamında büyük bir dijital platformun kurulumu için çalışmalara başlandığını belirten Selçuk, platformda enstrümandan arıcılığa, ilkyardımdan satranca her alanda eğitimlerin yer alacağını açıkladı.

ÜCRETSİZ ERİŞİM

Platform ile 7’den 70’e herkesin, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine ücretsiz erişim sağlayacağını belirten Bakan Selçuk, eğitimlerin sertifikalandırılmasının mümkün olacağını vurguladı. Platformun Dünya Bankası’ndan alınan büyük bir bütçe ile kurulacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Platform, hayat boyu öğrenmeden örgün eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimine kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek” dedi.

Yeni dönemde dersler online

Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim döneminde liselerdeki bazı derslerin ya da ortaokuldaki bazı seçmeli derslerin hangilerinin uzaktan verilebileceğine ilişkin bir ön değerlendirme yaptıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle verilecek derslerin hangileri olacağına dair Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın çalışma yaptığını söyledi.