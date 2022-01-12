Türkiye 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

Türkiye

7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru arkadaşıyla birlikte misafirliğe gittiği 7’nci kattaki daireden düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan ve ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 14:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, geçen pazar Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet A., O.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı.

POLİS ARKADAŞI TUTUKLANDI

Ahmet A., emniyetteki ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını iddia etti.

O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.

Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise önceki gün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ENTÜBE EDİLDİ

7’nci kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar’ın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sedefnur’un vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 80 çocuğa ayakkabı-mont hediye etti, cezadan kurtuldu! 3 kişiyi yaralamıştı