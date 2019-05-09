8 adımda selülitten kurtulun

Yaz ayları yaklaşırken biz kadınları selülit telaşı sardı bile. Mini elbise, bikini, şort, mayo ve etekler gardroplarda ilk sıraya çıkarılacak fakat bacaklardaki portakal kabuğu görünümü buna engel oluyor. Peki selüliti nasıl azaltabilir, selülitten nasıl tamamen kurtulabiliriz?

1) EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN

Günlük su tüketiminizi attırmalı ve içtiğiniz suya özen göstermelisiniz. Günde en az iki litre alkali su tüketmelisiniz. Bu sayede vücut düzene girecek ve kötü görünen selülit lekelerinden de kolaylıkla kurtulabileceksiniz.

2) SELÜLİT MASAJI YAPIN

Selülit masajı yapmak için soğuk pres doğal yağlara ihtiyacınız olacak. Tek bir yağ kullanılabileceği gibi birkaç çeşit yağı da karıştırabilirsiniz.

Lavanta yağı, portakal yağı, jojoba yağı, zambak yağı, susam yağı, kekik yağı, limon yağı, biberiye yağı, yasemin yağı kullanabileceğiniz yağlardan bazıları.

Selülit masajına başlamak için öncelikle kullanacağınız yağları bir kapta güzelce karıştırın. Ardından yağı ellerinize sürün ve ellerinizi birbirine sürterek yağın biraz ısınmasını sağlayın. Sorunlu bölgeye yağı iyice yedirin ve dizinizden kalçanıza doğru çok basınç uygulamadan masaj yapmaya başlayın. Masaj sırasında kan akışınız hızlanacak, bacağınızın içinden ısındığını hissedeceksiniz.

3) KURU FIRÇALAMA YAPIN

Vücut fırçalamak hem vücudunuzun gevşemesini hem de selülit oluşumunu sağlayan maddelerin parçalanmasına sebep olur. Kan akışını hızlandırır ve selülit görüntüsünün azalmasını sağlar. Bu yöntem ölü deriyi atmanıza da yardım edecektir.

4) ÇAY, KOLA VE KAHVEDEN UZAK DURUN

Selülit nedenlerinin ilk sırasında kahve bilinir. Kahvenin selülite zemin hazırladığı bir gerçek. Kafein içeriğinin yanında yağlı süt, şeker, ve krema ilave edilerek tüketilen kahve tam bir selülit dostu. Fakat günde içeceğiniz bir fincan Türk kahvesi de zararsız olarak kabul edilir.

Kola; kafein içermesi ve içinde tatlandırıcı olarak bolca şeker bulunması dolayısıyla kola da selülit yapan içeceklerin başında geliyor.

5) YÜRÜYÜŞ YAPIN

Günlük olarak yapacağınız yürüyüşler hem sağlığınız için hem de selülitleriniz için bir yenilenme yöntemidir. Her gün düzenli olarak yarım saat tempolu yürüyüş yaparak selülit riskinden ve selülitlerinizden kurtulabilirsiniz.

6) ŞEKERDEN VE HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Yapay tat vericiler, yapar şekerler ve yapay renklendiricilerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Bu yapay içerikli ürünler vücudun yapısını değiştirerek selülite yol açabilmektedirler. Bunların yerine bal ve bunun gibi doğal ürünler tercih edin.

Abur cuburlar, margarin, ağır yağlar, işlenmiş ve hazır gıdalar vücut dengemizi altüst edebilir ve dolayısıyla vücutta bazı deformeler meydana gelebilir. Bu deformelerden biri de selülitlerdir. Selülitlerinden kurtulmak isteyenler için bu maddelerden uzak durması oldukça önemli.

7) YEŞİL BESLENİN

Yeşil renk sebzeleri sıklıkla tüketmeye gayret gösterin. Özellikle maydanoz gibi ödem attırıcı maddeler sayesinde selülitli bölgeler daha hızlı iyileşecek ve vücudunuza da iyi bir detoks olmuş olacaktır.

8) VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ ALIN

Bir doktora danışarak vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayabilirsiniz. A, C ve E gibi vitaminler selülitli bölgenin iyileşmesinde oldukça etkilidir. Selenyum, çinko ve betakaroten gibi bileşeni güçlü maddeleri tüketmek selülit riskini de önleyecektir.

Kaynak: Hürriyet / Mahmure



