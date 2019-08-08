Ege'de art arda korkutan depremler... İlk deprem 4.8 büyüklüğünde saat 11:39'da merkez üssü Kuşadası Körfez'deydi. Daha sonra Denizli'de üst üste iki şiddetli deprem meydana geldi. Depremler büyük korkuya neden olurken başta bölge halkı olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden "8 Ağustos'ta yaşanan son depremler neler?" araması yapılmaya başlandı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün şu ana kadar onlarca deprem meydana gelirken bunlardan sadece 8'i 3'ten büyük 6.5'ten küçüktü. . Saat 11:39'da yaşanan depremin merkez üssü Kuşadası Körfez'di ve 4.8 büyüklüğündeydi. Bu depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Son depremler ise Denizli'de 4.2 ve 6 büyüklüğündeydi...