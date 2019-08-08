Ege'de korkutan deprem... Saat 11:39'da merkez üssü Kuşadası Körfez olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Seferihisar'a 19, İzmir'e ise 48 kilometre mesafede.Deprem korkuya neden olurken başta bölge halkı olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden "8 Ağustos'ta yaşanan son depremler neler?" araması yapılmaya başlandı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün şu ana kadar 12 deprem meydana gelirken bunlardan sadece 1 tanesi orta şiddetliydi. Saat 11:39'da yaşanan depremin merkez üssü Kuşadası Körfez'di ve 4.8 büyüklüğündeydi.