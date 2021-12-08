Magazin 8 Aralık 2021 televizyon yayın akışı: Bugün kanallarda nelere var? Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, Star TV…
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8 Aralık 2021 televizyon yayın akışı: Bugün kanallarda nelere var? Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, Star TV…

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8 Aralık 2021 televizyon yayın akışı: Bugün kanallarda nelere var? Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, Star TV…

8 Aralık 2021 televizyon yayın akışı belli oldu. Bugün kanallarda milyonların izlediği dizilerin yanı sıra sinema filmleri ile yarışma programları yer alıyor. İşte, 8 Aralık Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, Star TV yayın akışı…

08 Aralık 2021, Çarşamba 10:30 Son Güncelleme:
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8 Aralık 2021 Çarşamba günü Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz’in yeni bölümü ekranlara gelirken, aynı saatlerde bir başka reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman ATV ekranlarında yer alacak. Aynı zamanda bugün Annemizi Saklarken isimli dizi Star TV ekranlarında ilk bölümüyle görücüye çıkacak. İşte, saat saat 8 Aralık Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, Star TV

8 ARALIK 2021 TV TELEVİZYON YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Baht Oyunu Sihirli Annem
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Asi
  • 13.00 Gelinim Mutfakta
  • 15.45 Ece Üner ile Susma
  • 18.45 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Sadakatsiz
  • 23.45 Bir Nefes Yeter

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 ATV Gün Ortası
  • 14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16.20 Esra Erol’da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Osman
  • 00.20 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.10 Şampiyon
  • 08.45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 10.00 Teşkilat
  • 13.00 Beni Böyle Sev
  • 16.30 Seksenler (Altyazılı)
  • 19.00 Ana Haber ( Canlı)
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Yabancı Sinema “Görevimiz Tehlike”
  • 22.25 Dünya Hali (Altyazılı)
  • 23.35 Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.45 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu
  • 08.00 Bu Sabah
  • 10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.10 Senin Hayatın
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Öldürme Arzusu
  • 22.15 Çinli Satıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13.00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16.00 Kaderimin Oyunu
  • 18.30 Star Haber
  • 20.00 Annemizi Saklarken

TV 8 YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Oynat Bakalım
  • 07.15 8’de Sağlık
  • 08.30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11.15 Masterchef Türkiye
  • 16.00’da Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00’de Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13.00 En Hamarat Benim
  • 16.00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  • 20.00 Kanunsuz Topraklar
  • 23.45 El Kızı


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