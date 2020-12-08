Türkiye 8 Aralık corona virüs tablosu açıklandı: İşte son durum

8 Aralık corona virüs tablosu açıklandı: İşte son durum

Türkiye

8 Aralık corona virüs tablosu açıklandı: İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 8 Aralık tarihli günlük corona virüs tablosunu paylaştı. İşte corona virüste son durum.

08 Aralık 2020, Salı 19:24 Son Güncelleme:
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Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti. Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı. Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan paylaşım

Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.

AA


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