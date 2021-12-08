Evde bakım maaşı yatan iller listesi evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım parası e-devlet üzerinden ve mesaj yoluyla sorgulanabiliyor. Diğer yandan, asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla 2022 evde bakım maaşının ne kadar olacağı da sık sık araştırılıyor.

8 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 30’u arasında ödeniyor. 8 Aralık tarihinde ise henüz ödemeler yapılmaya başlanmadı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğu andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2021 yılı Temmuz -Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.797,97 TL olarak ödeniyordu. 2022 yılında evde bakım maaşı asgari ücreti belirlenmesiyle birlikte artacak.

Asgari ücret için görüşmeler, 1 Aralık Çarşamba günü başladı. İkinci görüşme 7 Aralık Salı günü gerçekleşirken, üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü yapılacak. Asgari ücrette nihai kararın ise yıl sonuna kalmadan açıklanması bekleniyor.

Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30’u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.