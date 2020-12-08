Ekonomi 8 Aralık son güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

8 Aralık son güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonomi

8 Aralık son güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri yakından merak edip araştırıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 8 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..

08 Aralık 2020, Salı 18:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 470,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,50 liradan, 3 bin 99 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 120 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 29 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 49 liradan, bin 514 liradan alınan Yarım Ziynet bin 524 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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