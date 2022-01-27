Türkiye 8 aydır aranan 2 kadının katili yakalandı!

8 aydır aranan 2 kadının katili yakalandı!

Türkiye

8 aydır aranan 2 kadının katili yakalandı!

Adana'da geçen yıl yaklaşık 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun cinayet şüphelisi Furkan A. şafak operasyonuyla yakalandı.

27 Ocak 2022, Perşembe 15:31 Son Güncelleme:
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde park halindeki otomobilde Tuğçe Duman’ın (27) cesedi bulundu. Tuğçe Duman’ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

Jandarma, olay yerinde inceleme yaparken yaklaşık 100 metre mesafede de Duman’ın dayısının birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) cansız bedeniyle karşılaştı.

Duman ve Elşemo'nun cenazeleri otopsiden sonra Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, iki kadının cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Furkan A.'nın (22) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirtilen amcası İ.A. ve kuzeni Murat A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile B.Ç. ve bir kişiye daha gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler serbest kaldı. Murat A., temmuz ayında tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 8 aydır yapılan çalışma sonunda cinayetin baş şüphelisi Furkan A'nın (22) Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Furkan A. şafak vakti düzenlenen operasyonla Furkan A. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen Furkan A.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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