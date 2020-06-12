8 aylık bebeklerin beslenme ve kilo gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğin beslenme ve kilo gelişimini takip etmek bebek sağlığı açısından oldukça önemli. Eğer siz de 8 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu nasıl olmalı merak ediyor ya da 8 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli öğrenmek istiyorsanız "8 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu, 8 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?" haberimize bir göz atın.

8 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu

8 aylık kız bebeklerde kilo; alt sınır 6.100 gram ortalama kilo 8200 gram üst sınır 10.200 gramdır.

8 aylık erkek bebeklerde kilo; alt sınır 6200 gram ortalama 8500 gram üst sınır 10.700 gramdır.

8 aylık bebeklerde boy

8 aylık kız bebeklerin boyu; alt sınır; 62 cm, ortalama boy 68 cm. üst sınır 75 cm'dir.

8 aylık erkek bebeklerin boyu; alt sınır; 62 cm, ortalama boy 70 cm. üst sınır, 76 cm'dir.

8 aylık bebeklerde beslenme

Bebeğinize artık bir mama sandalyesi alma zamanınız geldi. Bebekler için anneleri ve babaları rol modeldir. Siz de öğlen ve akşam yemeklerinde bebeğinizi bu aydan itibaren masasın bir üyesi yapmalısınız. 8. ay birçok besin kısıtlamalarının ortadan kalkmaya başladığı bir aydır. 7. ayda kullandığınız ek gıdaların tüketimine devam edebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni gıdalarla da bebeğinizi tanıştırmaya devam etmelisiniz. Çiğneme işlemini yapmaya başlayabildiğinden besinleri ezme işlemini yavaş yavaş bırakabilirsiniz. Doğranmış şekilde verdiğiniz yiyecekleri dilini her iki yöne hareket ettirerek yiyecekleri ağzında döndürebilir. Bebeğinizin kendi başına yemek yemeği öğrenebilmesi için sık sık çubuk şeklinde parmağıyla kavrayabileceği gıdaları verebilirsiniz. 8 aylık bebek kendi kendilerini eğilmeye, oturmaya ve çevresindeki olaylara daha duyarlı olmaya başlar. Yiyecekleri ellerine almaya ve tutmaya çalışırlar. Bebekler yiyecekleri öncelikle avucuyla daha sonra parmaklarıyla kavramaya çalışırlar. Yiyebildiği tüm besinlere bakma, dokunma, koklama imkanına sahip olduğundan dolayı, yiyeceklerin soğuk-sıcak, sert-yumuşak, keskin-yumuşak kokulu olup olmadıklarını duyu organları sayesinde keşfeder. Yiyecekleri eliyle tutabilmek, kavrayabilmek, ağzına götürebilmek el-göz koordinasyonun sağlanması, motor gelişiminin artması ve öz güven kazanmasında önemli adımlardır.



