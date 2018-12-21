8 aylık hamile eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı

Olay, 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Hatay Sokak'ta meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Abdulbasid El Muhammed, evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed El Muhammed'in oturduğu müstakil eve geldi.

Abdulbasid El Muhammed, kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Abdulbasid El Muhammed, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Amira Alyassouf'a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği kurtarılamadı.

'BANA VURDUĞU İÇİN BIÇAKLADIM'

Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan şüpheli Abdulbasid El Muhammed, polisteki sorgusunda yengesini kendisine tokat attığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Abdulbasid El Muhammed, "Kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyimle evlerimiz yakın. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu. Ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. 'Sattıklarının parasını ver' dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım" dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Abdulbasid El Muhammed hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Abdulbasid El Muhammed, ağabeyi Ahmed El Muhammed ve görgü tanıkları katıldı. Abdulbasid El Muhammed, "Poliste ve savcılıkta verdiğim ifadelerim doğrudur" dedi. El Muhammed, Türkiye'ye gelmeden öncede Suriye'de birtakım olaylara karıştığını ifade etti.

Ağabey Ahmed El Muhammed ise eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi. Duruşma, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.