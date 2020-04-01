Türkiye 8 aylık hamile kadın corona virüs kurbanı oldu

8 aylık hamile kadın corona virüs kurbanı oldu

Türkiye

8 aylık hamile kadın corona virüs kurbanı oldu

Kocaeli'de 8 aylık hamile Betül Aydın, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine de corona virüs teşhisi koyulan Recep Aydın tedavisinin ardından son anda kurtarılan bebeği ile birlikte taburcu edildi.

01 Nisan 2020, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Betül Aydın toprağa verildi

Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi. Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

İHA

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